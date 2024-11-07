Игрок «Сибири» рассказал, какой индивидуальный приз было бы правильно ввести в КХЛ

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал, какой индивидуальный приз было бы правильно ввести в КХЛ, и заявил, что нужно отмечать оборонительных защитников.

– Многие спорят, что приз лучшему защитнику сезона не должен вручаться тому, кто набрал больше всего очков. Считаете ли вы, что призы должны быть раздельные? Условно, один атакующему защитнику, другой оборонительному?

– Конечно, это где-то даже правильно будет. Но как оценивать оборонительного защитника, по каким критериям? Но если лига до этого дойдёт, будет здорово. Лишние призы не помешают лиге, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.