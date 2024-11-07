Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Сибири» рассказал, какой индивидуальный приз было бы правильно ввести в КХЛ

Игрок «Сибири» рассказал, какой индивидуальный приз было бы правильно ввести в КХЛ
Комментарии

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал, какой индивидуальный приз было бы правильно ввести в КХЛ, и заявил, что нужно отмечать оборонительных защитников.

– Многие спорят, что приз лучшему защитнику сезона не должен вручаться тому, кто набрал больше всего очков. Считаете ли вы, что призы должны быть раздельные? Условно, один атакующему защитнику, другой оборонительному?
– Конечно, это где-то даже правильно будет. Но как оценивать оборонительного защитника, по каким критериям? Но если лига до этого дойдёт, будет здорово. Лишние призы не помешают лиге, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате»:
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
Эксклюзив
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android