«Хорошо, что у нас такое не практикуется». Ахияров об отработке блок-шотов на тренировках

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал, что на тренировках не отрабатывается блокирование бросков.

– В НХЛ есть практика отработки блок-шотов на тренировке, для этого берут специальные облегчённые шайбы. Здесь такой практики нет?

– У нас такое не практикуется (смеётся). И хорошо, потому что каждый должен знать, что это надо делать. Если каждый из команды поймает по одному разу, это уже достаточно блоков для того, чтобы выиграть игру.

– С учётом того, насколько более профессиональным становится хоккей с каждым годом, странно, что такому важному аспекту не выделяется внимание.

– Это зависит от желания. Тренируй не тренируй, если ты не захочешь ловить шайбу, ты и не поймаешь. Будешь бояться – она всегда будет пролетать мимо тебя, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.