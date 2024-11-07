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«Хорошо, что у нас такое не практикуется». Ахияров об отработке блок-шотов на тренировках

«Хорошо, что у нас такое не практикуется». Ахияров об отработке блок-шотов на тренировках
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал, что на тренировках не отрабатывается блокирование бросков.

– В НХЛ есть практика отработки блок-шотов на тренировке, для этого берут специальные облегчённые шайбы. Здесь такой практики нет?
– У нас такое не практикуется (смеётся). И хорошо, потому что каждый должен знать, что это надо делать. Если каждый из команды поймает по одному разу, это уже достаточно блоков для того, чтобы выиграть игру.

– С учётом того, насколько более профессиональным становится хоккей с каждым годом, странно, что такому важному аспекту не выделяется внимание.
– Это зависит от желания. Тренируй не тренируй, если ты не захочешь ловить шайбу, ты и не поймаешь. Будешь бояться – она всегда будет пролетать мимо тебя, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате»:
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
Эксклюзив
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
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