Защитник «Сибири» Ахияров рассказал, как узнал о том, что он лидер по блок-шотам в КХЛ

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что не стремится быть лидером Континентальной хоккейной лиги по блокированным броскам и даже не следит за этой статистикой.

– Знаете, что вы лидер по блокированным броскам в КХЛ?

– Я не смотрел, что я лидер. Узнал это только после того, как прочитал в группе.

– Есть желание стать первым по итогам сезона в этом компоненте?

– Я не стремлюсь к этому, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

На текущий момент Ахияров является лидером КХЛ по заблокированным броскам. На счету игрока обороны 73 блока. На втором месте расположился Лукаш Клок с 64 блок-шотами. Третий — Артём Блажиевский с 58 блоками.