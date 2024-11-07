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Защитник «Сибири» Ахияров рассказал, как узнал о том, что он лидер по блок-шотам в КХЛ

Защитник «Сибири» Ахияров рассказал, как узнал о том, что он лидер по блок-шотам в КХЛ
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что не стремится быть лидером Континентальной хоккейной лиги по блокированным броскам и даже не следит за этой статистикой.

– Знаете, что вы лидер по блокированным броскам в КХЛ?
– Я не смотрел, что я лидер. Узнал это только после того, как прочитал в группе.

– Есть желание стать первым по итогам сезона в этом компоненте?
– Я не стремлюсь к этому, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

На текущий момент Ахияров является лидером КХЛ по заблокированным броскам. На счету игрока обороны 73 блока. На втором месте расположился Лукаш Клок с 64 блок-шотами. Третий — Артём Блажиевский с 58 блоками.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате»:
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
Эксклюзив
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
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