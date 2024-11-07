Защитник «Сибири» рассказал, ощущается ли внутри команды смена руководства

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров заявил, что команда не ощущает смену руководства новосибирского клуба.

– Внутри команды ощущаете, что руководство клуба поменялось?

– Не особо ощущаем. От нас требуется игра в хоккей. А остальное – хоккейная жизнь. Она так устроена, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, в марте 2024 года новым генеральным директором «Сибири» стал Лев Крутохвостов. Должность спортивного директора занял Виктор Меркулов, который раньше был генеральным менеджером московского ХК «Динамо». Гендиректор Кирилл Фастовский завершил работу 30 апреля 2024 года. До этого Фастовский руководил клубом 14 лет, с 2010 года.