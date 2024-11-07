Защитник «Сибири» рассказал, за что извинился перед ним Немировски после ухода из клуба

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал, за что извинился перед ним главный тренер Дэвид Немировски после ухода из клуба.

– Прошлый сезон начали в фарм-клубе, хотя до этого два года были основным защитником команды, с какими чувствами поехали в Новокузнецк?

– Тогда воспринял это агрессивно, не понимал, почему так происходит. Спрашивал у тренерского штаба, зачем и почему. Чёткого ответа не получил, кроме банальных фраз о том, что это ненадолго. Единственное, Дэвид [Немировски], когда уходил, извинился, что отправил в ВХЛ, сказал, что это его ошибка. За это ему только уважение, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.