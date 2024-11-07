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Защитник «Сибири» рассказал, за что извинился перед ним Немировски после ухода из клуба

Защитник «Сибири» рассказал, за что извинился перед ним Немировски после ухода из клуба
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Защитник «Сибири» Тимур Ахияров рассказал, за что извинился перед ним главный тренер Дэвид Немировски после ухода из клуба.

– Прошлый сезон начали в фарм-клубе, хотя до этого два года были основным защитником команды, с какими чувствами поехали в Новокузнецк?
– Тогда воспринял это агрессивно, не понимал, почему так происходит. Спрашивал у тренерского штаба, зачем и почему. Чёткого ответа не получил, кроме банальных фраз о том, что это ненадолго. Единственное, Дэвид [Немировски], когда уходил, извинился, что отправил в ВХЛ, сказал, что это его ошибка. За это ему только уважение, – сказал Ахияров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимуром Ахияровым читайте на «Чемпионате»:
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
Эксклюзив
«Разгром от ЦСКА стал щелчком». Интервью с «железным человеком» КХЛ из «Сибири»
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