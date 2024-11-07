«Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание». Карбери — об игре Овечкина в сезоне

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил очередной гол капитана команды Александра Овечкина. В матче с «Нэшвиллом» (3:2) российский нападающий стал автором победной шайбы и продлил свою голевую серию до пяти матчей.
«Даже когда он не забивает, то даёт много жизни нашей команде. Но когда он так бежит, активно участвует в розыгрышах шайбы, поддерживает атаки и создаёт опасные моменты, это заметно на скамейке запасных. Его товарищи по команде чувствуют это, и, когда он касается шайбы, все немного задерживают дыхание», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.
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