Вратарь «Вашингтона» Томпсон одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон одержал свою шестую победу подряд в шести матчах за «Кэпиталз». Томпсон повторил достижение Томаша Вокоуна за «Кэпиталз» по числу побед подряд с момента дебюта за клуб. Голкипер отразил 33 броска и пропустил две шайбы в победном матче с «Нэшвиллом» (3:2).

Томпсон пополнил состав «Вашингтона» в прошедшее межсезонье в результате обмена с «Вегасом». За голкипера «Вегас» получил выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта — 2025.

В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря шесть побед в шести матчах с процентом отражённых бросков 90,3%.