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Вратарь «Вашингтона» Томпсон одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд

Вратарь «Вашингтона» Томпсон одержал шестую победу подряд и повторил клубный рекорд
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Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон одержал свою шестую победу подряд в шести матчах за «Кэпиталз». Томпсон повторил достижение Томаша Вокоуна за «Кэпиталз» по числу побед подряд с момента дебюта за клуб. Голкипер отразил 33 броска и пропустил две шайбы в победном матче с «Нэшвиллом» (3:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

Томпсон пополнил состав «Вашингтона» в прошедшее межсезонье в результате обмена с «Вегасом». За голкипера «Вегас» получил выбор под 83-м номером на текущем драфте НХЛ и выбор третьего раунда драфта — 2025.

В текущем сезоне на счету 27-летнего вратаря шесть побед в шести матчах с процентом отражённых бросков 90,3%.

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