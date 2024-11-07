Протас — о голевой передаче Овечкина: он отличный плеймейкер и универсальный игрок

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас оценил результативную передачу капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Белорусский форвард забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (3:2) с голевого паса россиянина.

«Семьсот передач не берутся из ничего. Он отличный плеймейкер, просто отличный универсальный игрок. Играть с ним — одно удовольствие и веселье», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин также стал автором победного гола в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Всего в НХЛ на счету российского нападающего 1438 матчей и 1566 (861+705) очков.