Протас — о голевой передаче Овечкина: он отличный плеймейкер и универсальный игрок
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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас оценил результативную передачу капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Белорусский форвард забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (3:2) с голевого паса россиянина.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12 1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26 2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03 2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34 3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25
«Семьсот передач не берутся из ничего. Он отличный плеймейкер, просто отличный универсальный игрок. Играть с ним — одно удовольствие и веселье», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Овечкин также стал автором победного гола в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Всего в НХЛ на счету российского нападающего 1438 матчей и 1566 (861+705) очков.
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