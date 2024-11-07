Защитник «Вегаса» восхитился пасом Барбашёва в моменте с победным голом в ворота «Ойлерз»
Поделиться
Защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин оценил голевую передачу нападающего Ивана Барбашёва на последней минуте матча с «Эдмонтоном» (4:2). Россиянин поборолся у борта за шайбу и отдал точный пас на клюшку защитнику, который забил победный гол в матче за 49 секунд до конца третьего периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Теодор, Барбашёв) – 16:05 1:1 Кулак (Нурс, Браун) – 32:18 2:1 Хайман – 35:56 2:2 Ханифин (Карлссон, Айкел) – 50:05 (pp) 2:3 Ханифин (Барбашёв, Хольц) – 59:11 2:4 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 59:55
«Я думаю, что это была очень хорошая игра Барбашёва. Момент возник неожиданно, он пошёл прессинговать, а соперник наблюдал за ним, и он сделал отличный пас. Я как будто прошёлся по главной улице, так хорошо Барбашёв разыграл этот момент», — цитирует Хэнифина пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В победном матче с «Вегасом» Барбашёв стал автором трёх результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2024
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
09:50
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
06:58
-
06:38
-
06:23
-
06:22
-
05:57
-
05:56
-
05:31
-
02:52
- 6 ноября 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:25