Защитник «Вегаса» восхитился пасом Барбашёва в моменте с победным голом в ворота «Ойлерз»

Защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин оценил голевую передачу нападающего Ивана Барбашёва на последней минуте матча с «Эдмонтоном» (4:2). Россиянин поборолся у борта за шайбу и отдал точный пас на клюшку защитнику, который забил победный гол в матче за 49 секунд до конца третьего периода.

«Я думаю, что это была очень хорошая игра Барбашёва. Момент возник неожиданно, он пошёл прессинговать, а соперник наблюдал за ним, и он сделал отличный пас. Я как будто прошёлся по главной улице, так хорошо Барбашёв разыграл этот момент», — цитирует Хэнифина пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В победном матче с «Вегасом» Барбашёв стал автором трёх результативных передач.