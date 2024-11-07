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Защитник «Вегаса» восхитился пасом Барбашёва в моменте с победным голом в ворота «Ойлерз»

Защитник «Вегаса» восхитился пасом Барбашёва в моменте с победным голом в ворота «Ойлерз»
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Защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин оценил голевую передачу нападающего Ивана Барбашёва на последней минуте матча с «Эдмонтоном» (4:2). Россиянин поборолся у борта за шайбу и отдал точный пас на клюшку защитнику, который забил победный гол в матче за 49 секунд до конца третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Теодор, Барбашёв) – 16:05     1:1 Кулак (Нурс, Браун) – 32:18     2:1 Хайман – 35:56     2:2 Ханифин (Карлссон, Айкел) – 50:05 (pp)     2:3 Ханифин (Барбашёв, Хольц) – 59:11     2:4 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 59:55    

«Я думаю, что это была очень хорошая игра Барбашёва. Момент возник неожиданно, он пошёл прессинговать, а соперник наблюдал за ним, и он сделал отличный пас. Я как будто прошёлся по главной улице, так хорошо Барбашёв разыграл этот момент», — цитирует Хэнифина пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В победном матче с «Вегасом» Барбашёв стал автором трёх результативных передач.

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