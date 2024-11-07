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«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск

«Адмирал» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:30 мск
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Сегодня, 7 ноября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 12:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)    

Это будет первая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне «Авангард» выиграл все четыре матча у «Адмирала».

В текущем сезоне омский клуб испытывает проблемы, занимая лишь 10-е место в таблице Восточной конференции НХЛ после 21 матча. «Адмирал» провёл 23 матча и расположился на пятой строчке в таблице Востока.

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