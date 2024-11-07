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Нападающий Матвей Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом»

Нападающий Матвей Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом»
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Сегодня, 7 ноября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 12:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
1-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)    

За «Авангард» дебютирует нападающий Матвей Заседа. 25-летний Заседа провёл в «Спартаке» три сезона. В текущем чемпионате он не выходил на лёд в составе московской команды. Ранее он также играл в «Амуре», один сезон провёл в «Авангарде». 7 декабря 2023 года Матвей последний раз выходил на лёд в КХЛ, в ВХЛ за «Химик» он сыграл 49 матчей и заработал 36 очков.

Фото: «Авангард»

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