Нападающий Матвей Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом»

Сегодня, 7 ноября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 12:30 мск. Стали известны составы команд на матч.

За «Авангард» дебютирует нападающий Матвей Заседа. 25-летний Заседа провёл в «Спартаке» три сезона. В текущем чемпионате он не выходил на лёд в составе московской команды. Ранее он также играл в «Амуре», один сезон провёл в «Авангарде». 7 декабря 2023 года Матвей последний раз выходил на лёд в КХЛ, в ВХЛ за «Химик» он сыграл 49 матчей и заработал 36 очков.

Фото: «Авангард»