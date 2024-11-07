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Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

39-летний нападающий «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2), а также стал автором результативной передачи. В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

Вторая звезда – защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин, забивший два гола в победном матче с «Эдмонтоном» (4:2). Победный гол игрок обороны забил за 49 секунд до конца третьего периода с передачи российского форварда Ивана Барбашёва.

Третьей звездой дня признан капитан «Детройта» Дилан Ларкин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    
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