Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

39-летний нападающий «Вашингтона» забросил победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2), а также стал автором результативной передачи. В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

Вторая звезда – защитник «Вегаса» Ноа Хэнифин, забивший два гола в победном матче с «Эдмонтоном» (4:2). Победный гол игрок обороны забил за 49 секунд до конца третьего периода с передачи российского форварда Ивана Барбашёва.

Третьей звездой дня признан капитан «Детройта» Дилан Ларкин, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (4:1).