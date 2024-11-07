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Плющев: те, кто предлагает драфт в КХЛ, не понимают, что такое хоккей

Плющев: те, кто предлагает драфт в КХЛ, не понимают, что такое хоккей
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что идея КХЛ вернуть драфт будет способствовать не развитию, а развалу нашего хоккея.

«Те, кто предлагает драфт, видимо, не очень вообще понимают, что такое хоккей и что необходимо для его развития. Не нужно всё слизывать с НХЛ — в Северной Америке и Канаде абсолютно другая жизнь, другие условия и возможности. В нашей системе воспитывать хоккеистов, чтоб потом они попадали на драфт в другие клубы, — неимоверная глупость! У тренеров просто отпадёт желание развивать игроков, которые будут уезжать. Вряд ли игрок из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы или Казани, где у него, помимо хоккея, учёба и родственники, поедет играть в Хабаровск или Новосибирск. Абсолютно другая атмосфера.

Когда раньше был драфт, помнится, клубы защищали то ли пять, то ли семь своих воспитанников. Те ребята, кто будет недоволен драфтом, будут просто-напросто уезжать за океан или в Европу. И остановить этот процесс мы будем не в силах. Так что в нынешних реалиях драфт будет только во вред», — сказал Плющев «Чемпионату».

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