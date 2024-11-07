«Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, а когда он его побьёт». Гретцки — об Овечкине
Поделиться
Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за своим рекордом по результативности.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12 1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26 2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03 2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34 3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25
«У него выдался потрясающий старт. Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, вопрос в том, когда он его побьёт. Это здорово для игры. Алекс был игроком НХЛ высочайшего класса на протяжении многих лет, он молодец», — цитирует Гретцки Russian Machine Never Breaks.
Прошедшей ночью Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2), добавив к этому результативную передачу. Этот результат позволил форварду стать первой звездой игрового дня.
Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2024
-
12:51
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
09:50
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
06:58
-
06:38
-
06:23
-
06:22
-
05:57
-
05:56
-
05:31
-
02:52
- 6 ноября 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:20
-
23:10