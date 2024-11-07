«Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, а когда он его побьёт». Гретцки — об Овечкине

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки высказался о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за своим рекордом по результативности.

«У него выдался потрясающий старт. Вопрос не в том, побьёт ли он рекорд, вопрос в том, когда он его побьёт. Это здорово для игры. Алекс был игроком НХЛ высочайшего класса на протяжении многих лет, он молодец», — цитирует Гретцки Russian Machine Never Breaks.

Прошедшей ночью Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2), добавив к этому результативную передачу. Этот результат позволил форварду стать первой звездой игрового дня.

Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.