Овечкин повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет по очкам за пять матчей сезона
Поделиться
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Россиянин продлил свою голевую серию до пяти матчей. Всего за последние пять игр Овечкин набрал 11 (6+5) очков.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12 1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26 2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03 2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34 3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25
Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу очков для игроков 39 лет и старше за отрезок в пять игр регулярного чемпионата. Также по 11 очков в возрасте 39+ лет набирали Горди Хоу (1968 год), Марио Лемье (2005 год) и Теэму Селянне (2011 год).
В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2024
-
14:20
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:30
-
13:05
-
12:51
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
09:50
-
09:20
-
09:00
-
08:55
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:05
-
06:58
-
06:38
-
06:23
-
06:22
-
05:57
-
05:56