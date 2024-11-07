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Овечкин повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет по очкам за пять матчей сезона

Овечкин повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет по очкам за пять матчей сезона
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Россиянин продлил свою голевую серию до пяти матчей. Всего за последние пять игр Овечкин набрал 11 (6+5) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу очков для игроков 39 лет и старше за отрезок в пять игр регулярного чемпионата. Также по 11 очков в возрасте 39+ лет набирали Горди Хоу (1968 год), Марио Лемье (2005 год) и Теэму Селянне (2011 год).

В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.

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