Овечкин повторил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39+ лет по очкам за пять матчей сезона

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился победной заброшенной шайбой и результативной передачей в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Россиянин продлил свою голевую серию до пяти матчей. Всего за последние пять игр Овечкин набрал 11 (6+5) очков.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу очков для игроков 39 лет и старше за отрезок в пять игр регулярного чемпионата. Также по 11 очков в возрасте 39+ лет набирали Горди Хоу (1968 год), Марио Лемье (2005 год) и Теэму Селянне (2011 год).

В текущем сезоне на счету Александра восемь голов и восемь передач в 12 матчах. Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.