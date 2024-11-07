Коньков: не думаю, что к организации СКА существует какое-то особенное отношение

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал невключение представителей СКА в рабочую группу по воссозданию Ярмарки юниоров в КХЛ. Ранее об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

«Представителей СКА нет в рабочей группе по разработке Ярмарки юниоров? Честно говоря, мне сложно сказать, почему их там нет. Вообще, надо понимать, как в лиге происходят совещания по данному вопросу, по сколько представителей там от каждого клуба, кто входит в эту группу, каков регламент её работы. В общем, вопросов достаточно много. Но, честно говоря, я не думаю, что к организации СКА существует какое-то особенное отношение», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, процедура драфта юниоров КХЛ была введена в июне 2009 года. 27 февраля 2015 года драфт юниоров КХЛ был переименован в Ярмарку юниоров. В апреле 2017 года лига отменила Ярмарку и исключила её из регламента.