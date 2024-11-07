«Большая честь играть за «Динамо». Даниил Пыленков — о 100-й игре за бело-голубых

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о победе над «Витязем» (4:3) и прокомментировал свой сотый матч за команду.

«Мы вышли заряженными на победу. Играли агрессивно с первых минут. Это принесло плоды, но в концовке немного сбавили темп, поэтому пропустили голы. Миска появился в стартовом составе? Мы доверяем всем вратарям. Если тренерский штаб решил, что он должен играть, значит, он играет. У нас три сильных вратаря. Кто выйдет, тот и будет играть, побеждать. 100 игр за «Динамо»? Большая честь играть за такой клуб, носить эмблему на груди. Дальше — больше», — цитирует Пыленкова пресс-служба «Динамо».