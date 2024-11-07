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«Большая честь играть за «Динамо». Даниил Пыленков — о 100-й игре за бело-голубых

«Большая честь играть за «Динамо». Даниил Пыленков — о 100-й игре за бело-голубых
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал о победе над «Витязем» (4:3) и прокомментировал свой сотый матч за команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Комтуа) – 01:48 (5x5)     2:0 Менелл (Гусев) – 18:42 (5x5)     3:0 Гусев (Буруянов, Ожиганов) – 24:18 (6x5)     3:1 Барак (Бучельников, Чехович) – 36:23 (5x5)     4:1 Джиошвили (Комтуа, Ожиганов) – 56:39 (5x4)     4:2 Головков (Барак) – 57:47 (5x5)     4:3 Аркалов (Бучельников, Барак) – 58:46 (6x5)    

«Мы вышли заряженными на победу. Играли агрессивно с первых минут. Это принесло плоды, но в концовке немного сбавили темп, поэтому пропустили голы. Миска появился в стартовом составе? Мы доверяем всем вратарям. Если тренерский штаб решил, что он должен играть, значит, он играет. У нас три сильных вратаря. Кто выйдет, тот и будет играть, побеждать. 100 игр за «Динамо»? Большая честь играть за такой клуб, носить эмблему на груди. Дальше — больше», — цитирует Пыленкова пресс-служба «Динамо».

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