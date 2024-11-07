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СКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 7 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В первом матче в Сочи петербургский клуб одержал победу со счётом 7:4.

СКА подошёл к этой встрече с трёхматчевой серией поражений. После 24 игр текущего сезона петербургский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сочи» расположился на последнем месте Запада.

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