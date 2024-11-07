«Амур» проиграл «Металлургу» и продлил свою серию поражений до 10 матчей

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась трудовой победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.
На пятой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Металлурга» Борис Осипович, которому ассистировали Егор Коробкин и Денис Зернов. «Амур» сравнял счёт в начале второго периода благодаря голу Алекса Бродхёрста с передачи Владислава Барулина. Матч сопровождался стычками и обоюдными удалениями. Он завершился в овертайме победой магнитогорцев. Победный гол в большинстве на счету Валерия Орехова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.
- 7 ноября 2024
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