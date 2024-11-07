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Амур — Металлург, результат матча 7 ноября, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Амур» проиграл «Металлургу» и продлил свою серию поражений до 10 матчей
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Металлургом». Встреча завершилась трудовой победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Осипович (Коробкин, Зернов) – 04:48 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Барулин) – 21:59 (5x5)     1:2 Орехов (Юров) – 61:22 (4x3)    

На пятой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Металлурга» Борис Осипович, которому ассистировали Егор Коробкин и Денис Зернов. «Амур» сравнял счёт в начале второго периода благодаря голу Алекса Бродхёрста с передачи Владислава Барулина. Матч сопровождался стычками и обоюдными удалениями. Он завершился в овертайме победой магнитогорцев. Победный гол в большинстве на счету Валерия Орехова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.

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