Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Авангард, результат матча 7 ноября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» пропустил за 2 секунды до конца основного времени, но обыграл «Авангард» в ОТ
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)     1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5)     2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5)     2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5)     3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)    

Уже на 25-й секунде счёт открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше с передачи Николая Прохоркина. «Адмиралу» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря голу Никиты Сошникова, которому ассистировали Либор Шулак и Марио Грман. Хозяева впервые вышли вперёд в матче в третьем периоде, когда отличился Степан Старков с передач Либора Шулака и Ивана Муранова. Финальный штурм «Авангарда» увенчался успехом, за две с половиной секунды до конца дубль оформил Рид Буше. Победу в овертайме одержал «Адмирал» благодаря голу Вячеслава Основина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» одержал третью победу в последних четырёх матчах.

Материалы по теме
Нападающий Матвей Заседа дебютирует за «Авангард» в матче с «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android