«Адмирал» пропустил за 2 секунды до конца основного времени, но обыграл «Авангард» в ОТ

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.
Уже на 25-й секунде счёт открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше с передачи Николая Прохоркина. «Адмиралу» удалось сравнять счёт в середине второго периода благодаря голу Никиты Сошникова, которому ассистировали Либор Шулак и Марио Грман. Хозяева впервые вышли вперёд в матче в третьем периоде, когда отличился Степан Старков с передач Либора Шулака и Ивана Муранова. Финальный штурм «Авангарда» увенчался успехом, за две с половиной секунды до конца дубль оформил Рид Буше. Победу в овертайме одержал «Адмирал» благодаря голу Вячеслава Основина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал» одержал третью победу в последних четырёх матчах.
- 7 ноября 2024
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