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Главный тренер «Колорадо» рассказал о восстановлении Ландескога, не играющего с 2022-го

Главный тренер «Колорадо» рассказал о восстановлении Ландескога, не играющего с 2022-го
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар поделился информацией о ходе восстановления капитана команды Габриэля Ландескога, который не выходил на лёд на протяжении двух с половиной лет.

«Пока нет точных сроков возвращения Ландескога. Не знаю, хорошо это или плохо. На протяжении периода реабилитации у Габриэля были взлёты и падения. Особенно чувствительно это сейчас, когда он понимает, что находится близко к своему возвращению. Он стремится работать над собой в разных областях, что иногда получается и позволяет ему перейти дальше. Но следующий этап восстановления может пройти не так гладко, как он рассчитывал. Так что сейчас его работа продолжается, и он каждый день занимается в спортзале. Скоро Габриэль вернётся на лёд», — приводит слова главного тренера «Эвеланш» Джареда Беднара официальный сайт НХЛ.

31-летний нападающий «Колорадо» Габриэль Ландеског не играл в официальных матчах после успешного финала Кубка Стэнли – 2022. В мае 2023-го шведу сделали операцию по пересадке хряща на правом колене.

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