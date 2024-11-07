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«Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд

«Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)     1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5)     2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5)     2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5)     3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)    

Омский «Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи одерживали серию побед лишь на самом старте сезона. Тогда «Авангард» с 4 по 9 сентября одержал три победы кряду — над «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».

На текущий момент «Авангард» провёл 22 матча и набрал 18 очков. Омский клуб расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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