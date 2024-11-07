«Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд
Поделиться
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5) 1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5) 2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5) 2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5) 3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)
Омский «Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи одерживали серию побед лишь на самом старте сезона. Тогда «Авангард» с 4 по 9 сентября одержал три победы кряду — над «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».
На текущий момент «Авангард» провёл 22 матча и набрал 18 очков. Омский клуб расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2024
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:25
-
15:10
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:20
-
13:55
-
13:51
-
13:42
-
13:30
-
13:05
-
12:51
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
09:50
-
09:20
-
09:00