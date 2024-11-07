«Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и омским «Авангардом». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Омский «Авангард» на протяжении двух месяцев не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи одерживали серию побед лишь на самом старте сезона. Тогда «Авангард» с 4 по 9 сентября одержал три победы кряду — над «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Ак Барсом».

На текущий момент «Авангард» провёл 22 матча и набрал 18 очков. Омский клуб расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.