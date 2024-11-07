Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: тяжёлая аномальная победа, «Амур» играл лучше и больше хотел победить

Разин: тяжёлая аномальная победа, «Амур» играл лучше и больше хотел победить
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что победа над «Амуром» (2:1 ОТ) далась магнитогорской команде непросто, и отметил высокий настрой хабаровской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Осипович (Коробкин, Зернов) – 04:48 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Барулин) – 21:59 (5x5)     1:2 Орехов (Юров) – 61:22 (4x3)    

«В прошлом сезоне мы проиграли в Хабаровске 6:7. И в плей-офф тоже были провальные периоды, когда уступали при хорошей игре. Сегодня можно сказать, что счёт не по игре. «Амур» играл лучше, больше создавал и хотел победить. Тяжёлая аномальная победа для нас. Два очка забрали, это самое главное. Я стараюсь не ругать и не хвалить вратарей. Но сегодня заслуга Смолина в победе очень велика», – цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.

Материалы по теме
Видео
«Амур» проиграл «Металлургу» и продлил свою серию поражений до 10 матчей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android