Разин: тяжёлая аномальная победа, «Амур» играл лучше и больше хотел победить
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что победа над «Амуром» (2:1 ОТ) далась магнитогорской команде непросто, и отметил высокий настрой хабаровской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Осипович (Коробкин, Зернов) – 04:48 (5x5) 1:1 Бродхёрст (Барулин) – 21:59 (5x5) 1:2 Орехов (Юров) – 61:22 (4x3)
«В прошлом сезоне мы проиграли в Хабаровске 6:7. И в плей-офф тоже были провальные периоды, когда уступали при хорошей игре. Сегодня можно сказать, что счёт не по игре. «Амур» играл лучше, больше создавал и хотел победить. Тяжёлая аномальная победа для нас. Два очка забрали, это самое главное. Я стараюсь не ругать и не хвалить вратарей. Но сегодня заслуга Смолина в победе очень велика», – цитирует Разина пресс-служба КХЛ.
«Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.
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