Разин: тяжёлая аномальная победа, «Амур» играл лучше и больше хотел победить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что победа над «Амуром» (2:1 ОТ) далась магнитогорской команде непросто, и отметил высокий настрой хабаровской команды.

«В прошлом сезоне мы проиграли в Хабаровске 6:7. И в плей-офф тоже были провальные периоды, когда уступали при хорошей игре. Сегодня можно сказать, что счёт не по игре. «Амур» играл лучше, больше создавал и хотел победить. Тяжёлая аномальная победа для нас. Два очка забрали, это самое главное. Я стараюсь не ругать и не хвалить вратарей. Но сегодня заслуга Смолина в победе очень велика», – цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.