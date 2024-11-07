И. о. главного тренера «Амура» остался доволен игрой команды в матче с «Металлургом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок остался доволен игрой команды в матче с «Металлургом», несмотря на поражение в овертайме со счётом 1:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Осипович (Коробкин, Зернов) – 04:48 (5x5) 1:1 Бродхёрст (Барулин) – 21:59 (5x5) 1:2 Орехов (Юров) – 61:22 (4x3)
«Мы играли с хорошей командой, заработали очко, но хотелось бы большего. Много играли в атаке, создали много голевых моментов, перебросали соперника. Уже две игры забиваем — это радует. Мы работаем и над обороной, и над атакой. Выделять какой-то конкретный период в сегодняшнем матче пока рано. Положительный в том, что сегодня играла команда. Не каждый сам за себя, а именно хочется выделить команду», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.
Таким образом, «Амур» продлил свою серию поражений до 10 матчей.
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