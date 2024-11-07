Стэмкос заявил, что всегда равнялся на Овечкина как на лучшего снайпера своего поколения

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос заявил, что всегда равнялся на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в плане забрасывания шайб.

«В какой-то момент, он войдёт в историю как парень с наибольшим количеством голов в НХЛ. Мне повезло играть против него всю свою карьеру и много играть против «Вашингтона», будучи в одном дивизионе некоторое время. Он снайпер своего поколения и парень, на которого я всегда равнялся с точки зрения того, как он забивает голы. Самое сложное в НХЛ — забивать голы, и он нашёл способ делать это лучше, чем кто-либо другой», — цитирует Стэмкоса пресс-служба столичного клуба.

Овечкин стал автором победного гола в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Всего в НХЛ на счету российского нападающего 1438 матчей и 1566 (861+705) очков.