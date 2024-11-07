Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стэмкос заявил, что всегда равнялся на Овечкина как на лучшего снайпера своего поколения

Стэмкос заявил, что всегда равнялся на Овечкина как на лучшего снайпера своего поколения
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос заявил, что всегда равнялся на капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в плане забрасывания шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

«В какой-то момент, он войдёт в историю как парень с наибольшим количеством голов в НХЛ. Мне повезло играть против него всю свою карьеру и много играть против «Вашингтона», будучи в одном дивизионе некоторое время. Он снайпер своего поколения и парень, на которого я всегда равнялся с точки зрения того, как он забивает голы. Самое сложное в НХЛ — забивать голы, и он нашёл способ делать это лучше, чем кто-либо другой», — цитирует Стэмкоса пресс-служба столичного клуба.

Овечкин стал автором победного гола в матче с «Нэшвиллом» (3:2). Всего в НХЛ на счету российского нападающего 1438 матчей и 1566 (861+705) очков.

Материалы по теме
Овечкин, не останавливайся! Забил в пятом матче НХЛ подряд, до Гретцки — всего 33 гола!
Видео
Овечкин, не останавливайся! Забил в пятом матче НХЛ подряд, до Гретцки — всего 33 гола!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android