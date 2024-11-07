«Мы бьёмся за каждое очко». Звягин — о поражении «Авангарда» в овертайме от «Адмирала»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итоги матча с «Адмиралом», в котором омский клуб потерпел поражение в овертайме со счётом 2:3.

«Равная игра. Много в атаке действовали команды, самоотверженность проявляли. Наши ребята нашли в себе силы сравнять на последних секундах, но обидно проигрывать в овертайме. Лавка жила всю игру, парни верили, шли в атаку до последнего, и здорово, что труды вознаградились за две секунды до конца. Мы бьёмся за каждое очко, в каждом матче действуем на победу.

В Хабаровске был тяжёлый матч в плане физики, но сыграли достаточно грамотно. Сегодня снова повели в счёте, и по качеству сегодня была лучшая игра в этой поездке», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.