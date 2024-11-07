«Мы бьёмся за каждое очко». Звягин — о поражении «Авангарда» в овертайме от «Адмирала»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвёл итоги матча с «Адмиралом», в котором омский клуб потерпел поражение в овертайме со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5) 1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5) 2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5) 2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5) 3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)
«Равная игра. Много в атаке действовали команды, самоотверженность проявляли. Наши ребята нашли в себе силы сравнять на последних секундах, но обидно проигрывать в овертайме. Лавка жила всю игру, парни верили, шли в атаку до последнего, и здорово, что труды вознаградились за две секунды до конца. Мы бьёмся за каждое очко, в каждом матче действуем на победу.
В Хабаровске был тяжёлый матч в плане физики, но сыграли достаточно грамотно. Сегодня снова повели в счёте, и по качеству сегодня была лучшая игра в этой поездке», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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