Главный тренер «Авангарда»: Спунер не играл из-за ротации, у Гранта повреждение

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал изменение в составе на матч с «Адмиралом» (2:3 ОТ).
«В большинстве дело не в ответственности. У нас поменялись сочетания с уходом Линдена Вея, который был большой частью игры в большинстве. И Райан Спунер не играл, поэтому сочетания поменялись. В большинстве нужна сыгранность, а мы практически с чистого листа. Но, конечно, могли сыграть лучше.
Отсутствие Леуки, Коледова и Спунера – это ротация. Это касается и Спунера. У Гранта повреждение, надеюсь, что несерьёзное. Врачи работали над ним в перерыве, но он не смог вернуться на третий период. Надеюсь, что к следующей игре будет готов.
Пока по сочетаниям на следующий матч говорить рано. Заседа сегодня хорошо вошёл в игру, был заметен, чётко сыграл в обороне, а в атаке был одним из самых острых нападающих», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 7 ноября 2024
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