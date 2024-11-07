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Главный тренер «Авангарда»: Спунер не играл из-за ротации, у Гранта повреждение

Главный тренер «Авангарда»: Спунер не играл из-за ротации, у Гранта повреждение
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал изменение в составе на матч с «Адмиралом» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)     1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5)     2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5)     2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5)     3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)    

«В большинстве дело не в ответственности. У нас поменялись сочетания с уходом Линдена Вея, который был большой частью игры в большинстве. И Райан Спунер не играл, поэтому сочетания поменялись. В большинстве нужна сыгранность, а мы практически с чистого листа. Но, конечно, могли сыграть лучше.

Отсутствие Леуки, Коледова и Спунера – это ротация. Это касается и Спунера. У Гранта повреждение, надеюсь, что несерьёзное. Врачи работали над ним в перерыве, но он не смог вернуться на третий период. Надеюсь, что к следующей игре будет готов.

Пока по сочетаниям на следующий матч говорить рано. Заседа сегодня хорошо вошёл в игру, был заметен, чётко сыграл в обороне, а в атаке был одним из самых острых нападающих», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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