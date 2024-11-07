«Выйдем максимально боевым составом». Ротенберг заявил, что Кузнецов не сыграет с «Сочи»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий Евгений Кузнецов не примет участия в ближайшем матче с «Сочи» из-за болезни. Встреча с сочинским клубом состоится сегодня, 7 ноября, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

«К сожалению, сегодня не сможет принять участие в игре Евгений Кузнецов, но мы ждём его возвращения. Небольшое заболевание. Желаем Евгению здоровья, а мы сегодня выйдем нашим максимально боевым составом и будем играть только на победу», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Кузнецов в 20 матчах забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 18 очков. В последних матчах нападающий испытывает проблемы с дисциплиной на льду, получает много удалений, которые реализует соперник. СКА проиграл три матча кряду.