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«Может, и хорошо, что «Адмирал» этот гол пропустил». Тамбиев — о спасении «Авангарда»

«Может, и хорошо, что «Адмирал» этот гол пропустил». Тамбиев — о спасении «Авангарда»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:2 ОТ). Владивостокский клуб упустил победу в основное время, пропустив шайбу за две секунды до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)     1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5)     2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5)     2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5)     3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)    

«Тяжело входили в матч, соперник много чего нам не позволял, было сложно. Но такие игры тоже нужно учиться играть. Во второй половине матча стали меньше терять шайбу, больше делать правильных действий. В концовке неправильно сыграли, соперник нас за это наказал. Молодцы, что не пали духом, собрались на овертайм и забросили очень красивую шайбу. Ещё раз большое спасибо болельщикам. Полный дворец в четверг – это о многом говорит.

Главное, что есть победа. Есть два очка и красивая концовка, которая нравится болельщикам. Я сейчас в раздевалке сказал: «Ну и что, что пропустили этот гол, зато какую концовку выдали! Это же ещё круче». Такой гол, такая атака шикарная, размашистая, пас и бросок в касание. Забили не два, а три гола, трибуны ещё раз подняли с кресел. Что ни делается, всё к лучшему. Может, и хорошо, что мы тот гол пропустили», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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