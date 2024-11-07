«Может, и хорошо, что «Адмирал» этот гол пропустил». Тамбиев — о спасении «Авангарда»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (3:2 ОТ). Владивостокский клуб упустил победу в основное время, пропустив шайбу за две секунды до конца третьего периода.

«Тяжело входили в матч, соперник много чего нам не позволял, было сложно. Но такие игры тоже нужно учиться играть. Во второй половине матча стали меньше терять шайбу, больше делать правильных действий. В концовке неправильно сыграли, соперник нас за это наказал. Молодцы, что не пали духом, собрались на овертайм и забросили очень красивую шайбу. Ещё раз большое спасибо болельщикам. Полный дворец в четверг – это о многом говорит.

Главное, что есть победа. Есть два очка и красивая концовка, которая нравится болельщикам. Я сейчас в раздевалке сказал: «Ну и что, что пропустили этот гол, зато какую концовку выдали! Это же ещё круче». Такой гол, такая атака шикарная, размашистая, пас и бросок в касание. Забили не два, а три гола, трибуны ещё раз подняли с кресел. Что ни делается, всё к лучшему. Может, и хорошо, что мы тот гол пропустили», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.