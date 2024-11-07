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Тамбиев: хочется, чтобы мы росли через такие игры. Тогда это будет сильный «Адмирал»

Тамбиев: хочется, чтобы мы росли через такие игры. Тогда это будет сильный «Адмирал»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) заявил, что через подобные победы владивостокская команда формирует характер.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Прохоркин) – 00:25 (5x5)     1:1 Сошников (Шулак, Грман) – 24:27 (5x5)     2:1 Старков (Шулак, Муранов) – 47:47 (5x5)     2:2 Буше (Прохоркин, Игумнов) – 59:58 (6x5)     3:2 Основин (Старков) – 60:45 (3x3)    

«Класс команды как раз заключается в том, чтобы играть правильно на фоне усталости. Это очень важно. Пока я не могу похвастаться тем, что «Адмирал» действует правильно на фоне усталости. Не хочу себе соломку подстилать, но я знаю, с чем это связано. Просто нам нужно сделать правильные выводы: убрать авантюры, индивидуальные ошибки, где-то упростить. Стараемся достучаться до команды в этих моментах, не всегда получается. Хочется, чтобы мы через такие игры росли, и тогда это будет сильный «Адмирал». Эмоции нас перехлёстывают, но я надеюсь, что будет всё нормально. Главное, что есть дух и характер у этой команды. Есть лидеры в раздевалке и на лавке, есть стержень», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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