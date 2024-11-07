Тамбиев: хочется, чтобы мы росли через такие игры. Тогда это будет сильный «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после матча с «Авангардом» (3:2 ОТ) заявил, что через подобные победы владивостокская команда формирует характер.

«Класс команды как раз заключается в том, чтобы играть правильно на фоне усталости. Это очень важно. Пока я не могу похвастаться тем, что «Адмирал» действует правильно на фоне усталости. Не хочу себе соломку подстилать, но я знаю, с чем это связано. Просто нам нужно сделать правильные выводы: убрать авантюры, индивидуальные ошибки, где-то упростить. Стараемся достучаться до команды в этих моментах, не всегда получается. Хочется, чтобы мы через такие игры росли, и тогда это будет сильный «Адмирал». Эмоции нас перехлёстывают, но я надеюсь, что будет всё нормально. Главное, что есть дух и характер у этой команды. Есть лидеры в раздевалке и на лавке, есть стержень», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.