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Заслуженный тренер России назвал Дмитрия Орлова лучшим защитником в НХЛ

Заслуженный тренер России назвал Дмитрия Орлова лучшим защитником в НХЛ
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказался об игре российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова.

«Хочу отметить Дмитрия Орлова. Я как-то сказал, что он входит в пятёрку лучших защитников НХЛ. Но это заниженная оценка. С учётом всех его качеств, я думаю, что сейчас это лучший защитник лиги. Катание, бросок — всё на уровне. Орлов не уступает ни в одном из компонентов нападающим. С учётом того, что это ещё и защитник силового плана, Дмитрий — звезда НХЛ номер один», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Всего в нынешнем сезоне Орлов сыграл 11 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

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