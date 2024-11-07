ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 7 ноября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА в московском дерби примет на своём льду «Спартак». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА с 27 очками после 21 сыгранной встречи располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых набрал 31 очко. Подопечные Алексея Жамнова занимают третье место в таблице Запада.

Отметим, что это уже третий матч между данными командами. В первых двух играх сильнее был «Спартак» (4:2, 3:2 ОТ).