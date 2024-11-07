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ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 7 ноября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА в московском дерби примет на своём льду «Спартак». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА с 27 очками после 21 сыгранной встречи располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Спартак» в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых набрал 31 очко. Подопечные Алексея Жамнова занимают третье место в таблице Запада.

Отметим, что это уже третий матч между данными командами. В первых двух играх сильнее был «Спартак» (4:2, 3:2 ОТ).

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