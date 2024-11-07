Андрей Коваленко рассказал, почему КХЛ отказалась от Ярмарки юниоров в 2017 году

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал, почему КХЛ отказалась от Ярмарки юниоров в 2017 году.

— В своё время на заре КХЛ мы это проходили. Тогда у лиги было много планов, их бо́льшая часть реализовалась, где-то даже состоялся хоккейный прорыв. Но как раз идея драфта не сработала, хотя с ней много возились.

— Почему?

— Сначала пошли списки воспитанников, которые клубы могли защитить. Потом — сепаратные договоры между клубами: ты задрафтуешь моего игрока, я — твоего, потом обменяемся. Были и другие пути обхода. В целом Ярмарка стала профанацией — никто не хотел воспитывать игроков для «чужого дяди». И её тихо отменили, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, накануне, 6 ноября, КХЛ объявила о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Федерация хоккея России выступила против данного решения.