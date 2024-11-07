КХЛ и «Црвена Звезда» подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

Президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент лиги по хоккейным операциям Андрей Точицкий с рабочим визитом посетили Белград – в ходе поездки был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве между КХЛ и хоккейным клубом «Црвена Звезда». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В рамках меморандума лига и хоккейный клуб намерены обмениваться опытом и взаимодействовать во всех сферах работы – проводить мероприятия для развития детского хоккея, мастер-классы и презентацию КХЛ для повышения квалификации тренеров, совместные тренировочные сборы российских и сербских игроков, а также соревнования между клубами Сербии и российскими хоккейными школами системы КХЛ.

«Подписание Меморандума о сотрудничестве с хоккейным клубом «Црвена Звезда» – важное событие для лиги. Мы уже встречались с представителями клуба в Санкт-Петербурге на матче СКА – ЦСКА, где как раз обсуждали шаги по взаимодействию, некоторые из которых легли в основу подписанного документа. Коллеги из Сербии заинтересованы в развитии хоккея в своей стране, и КХЛ как флагман этого вида спорта готова делиться накопленным опытом.

У «Црвены Звезды» отличная фан-база, возможно, в обозримом будущем мы увидим команду среди участников нашего чемпионата. В то же время важно помнить, что есть определённые критерии для включения новых команд в лигу – в первую очередь это спортивная составляющая и наличие соответствующей инфраструктуры. И если у наших сербских коллег возникнет интерес в этом направлении, мы готовы их проконсультировать и оказать необходимую помощь», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.