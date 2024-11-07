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Защитник «Нэшвилла» бросился под щелчок Овечкина, помешав россиянину сделать дубль

Защитник «Нэшвилла» бросился под щелчок Овечкина, помешав россиянину сделать дубль
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В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Евангелиста, Томасино) – 03:12     1:1 Макмайкл (Рой, Дюбуа) – 04:26     2:1 Протас (Овечкин, Строум) – 35:03     2:2 Стэмкос (Каррье, О'Райлли) – 35:34     3:2 Овечкин (Строум, Фехервари) – 50:25    

В конце третьего периода защитник «Нэшвилла» Александр Каррье бросился под щелчок российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, помешав россиянину сделать дубль.

ВИДЕО

Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги. В текущем сезоне он забросил восемь шайб в 12 матчах.

«Вашингтон» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Питтсбург Пингвинз» 9 ноября.

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