Канадский форвард Коннор Смит покинул «Барыс»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о прекращении сотрудничества с Коннором Смитом. Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации.

«В текущем регулярном чемпионате КХЛ Смит провёл девять матчей, за которые не отметился результативными действиями. «Барыс» благодарит игрока за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, «Барыс» после очередной смены главного тренера на Галыма Мамбеталиева решил расторгнуть контракты с большинством легионеров. На данный момент казахстанский клуб провёл 22 матча и расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.