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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли: Могильный — один из лучших, кого нет в Зале славы

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли: Могильный — один из лучших, кого нет в Зале славы
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джон Мэдден высказался о том, что его бывшего одноклубника по «Нью-Джерси Дэвилз» Александра Могильного до сих пор нет в Зале славы НХЛ.

«Что касается Могильного, то я думаю, что более результативного снайпера и желать нельзя. Просто невероятно, сколько ключевых голов он забил для нас в нужные моменты, в нужное время, будь то регулярный сезон или плей-офф. У него просто был талант забивать голы, которые имели значение.

Для меня Александр Могильный — один из лучших игроков, не вошедших в Зал славы НХЛ», — приводит слова Мэддена RG.

Напомним, 11 ноября состоится церемония включения в Зал славы НХЛ. Среди россиян в Зал славы будет включён Павел Дацюк.

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