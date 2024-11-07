Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли: Могильный — один из лучших, кого нет в Зале славы

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джон Мэдден высказался о том, что его бывшего одноклубника по «Нью-Джерси Дэвилз» Александра Могильного до сих пор нет в Зале славы НХЛ.
«Что касается Могильного, то я думаю, что более результативного снайпера и желать нельзя. Просто невероятно, сколько ключевых голов он забил для нас в нужные моменты, в нужное время, будь то регулярный сезон или плей-офф. У него просто был талант забивать голы, которые имели значение.
Для меня Александр Могильный — один из лучших игроков, не вошедших в Зал славы НХЛ», — приводит слова Мэддена RG.
Напомним, 11 ноября состоится церемония включения в Зал славы НХЛ. Среди россиян в Зал славы будет включён Павел Дацюк.