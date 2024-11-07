Российский защитник системы «Нью-Джерси»: в США есть районы, где лучше не появляться

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даниил Мисюль рассказал о городе Ютика, где базируется фарм-клуб «дьяволов».

«Город маленький, особо развлечений нет. Можем в парке погулять. Ничего особенного нет. Он ещё не самый безопасный. Рассказывать особо нечего. Есть районы, куда лучше не ходить. Там, где мы живём, лучший район в плане безопасности. У нас есть свой небольшой парк, офис, здесь спокойно в любое время суток. В городе лучше вечером никуда не ходить, есть районы, где лучше не появляться», — приводит слова Мисюля «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Даниил сыграл один матч в НХЛ и семь – в АХЛ. В этих играх защитник результативных баллов не набрал.