Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов пропустил курьёзный гол во встрече с минским «Динамо»
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В эти минуты в Минске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
3-й период
2 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Тодд (Цулыгин, Ремпал) – 18:25 (5x5) 1:1 Пинчук (Энас) – 23:29 (5x5) 2:1 Волков (Брук) – 26:19 (5x5) 2:2 Хмелевски (Алалыкин, Василевский) – 30:26 (5x5)
На седьмой минуте второй двадцатиминутки Александр Волков с передачи Джоша Брука забил курьёзный гол в ворота Александра Самонова. Шайба, ударившись о стекло за воротами, попала в Самонова и отскочила в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Минчане занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.
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