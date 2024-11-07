Голкипер «Салавата Юлаева» Самонов пропустил курьёзный гол во встрече с минским «Динамо»

В эти минуты в Минске проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт второй период, счёт равный – 2:2.

На седьмой минуте второй двадцатиминутки Александр Волков с передачи Джоша Брука забил курьёзный гол в ворота Александра Самонова. Шайба, ударившись о стекло за воротами, попала в Самонова и отскочила в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Минчане занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в таблице Востока.