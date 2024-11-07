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«У ворот он лучший». Евгений Малкин — о капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби

«У ворот он лучший». Евгений Малкин — о капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об игре капитана «пингвинов» Сидни Кросби у ворот соперников.

«Сид так хорош у ворот. Вы видите, сколько голов он забил с подборов. Его бэкхенд невероятен. У него нет мощного броска со скоростью 100 миль в час, но он знает, где находиться в правильное время. Он действительно умён. Кросби просто лучший игрок у ворот», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном сезоне Сидни Кросби провёл 14 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

На счету Евгения Малкина в текущем сезоне 14 встреч и 16 (4+12) очков.

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