«У ворот он лучший». Евгений Малкин — о капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об игре капитана «пингвинов» Сидни Кросби у ворот соперников.

«Сид так хорош у ворот. Вы видите, сколько голов он забил с подборов. Его бэкхенд невероятен. У него нет мощного броска со скоростью 100 миль в час, но он знает, где находиться в правильное время. Он действительно умён. Кросби просто лучший игрок у ворот», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем регулярном сезоне Сидни Кросби провёл 14 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

На счету Евгения Малкина в текущем сезоне 14 встреч и 16 (4+12) очков.