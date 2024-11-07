«Нужно стремиться играть с другими командами». Терещенко — о Кубке Первого канала

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал проведение Кубка Первого канала с национальными командами России, Казахстана и Беларуси.

«Ну а какие у нас другие варианты есть? Нам сейчас любой турнир пойдёт на пользу, но всё равно нужно стремиться играть с другими командами», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

Напомним, Кубок Первого канала — 2024 пройдёт с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. 13 декабря состоится турнир по хоккею в формате «3х3».

В декабре 2023 года соревнования проходили в этом же городе, в турнире приняли участие команда «Россия 25», сборные Беларуси, Казахстана и команда «Звёзды и ВХЛ». Победу в турнире одержала сборная «Россия 25».