Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в серии буллитов
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В Минске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Тодд (Цулыгин, Ремпал) – 18:25 (5x5) 1:1 Пинчук (Энас) – 23:29 (5x5) 2:1 Волков (Брук) – 26:19 (5x5) 2:2 Хмелевски (Алалыкин, Василевский) – 30:26 (5x5) 3:2 Энас – 65:00
На 19-й минуте первого периода Нэйтан Тодд с передач Ярослава Цулыгина и Шелдона Ремпала открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго периода Виталий Пинчук с передачи Сэма Энаса восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Александр Волков с передачи Джоша Брука вывел хозяев вперёд. На 11-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались хоккеисты минского «Динамо».
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