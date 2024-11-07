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Видео: огромную свиную голову поставили на эмблему «Спартака» на ледовом шоу Навки

Видео: огромную свиную голову поставили на эмблему «Спартака» на ледовом шоу Навки
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В московском «Мегаспорте» на домашней арене ХК «Спартак» с 1 по 10 ноября проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0».

Согласно программе, фигура свиной головы появляется в центре зала. В этом же месте на льду изображена эмблема хоккейного клуба «Спартак». Как пишет телеграм-канал «ЦВБП-медиа», организаторы не успели перекрасить лёд после домашнего матча московской команды.

«Спартак» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 22 матча, в которых набрал 31 очко. Подопечные Алексея Жамнова занимают третье место в таблице Запада. Отметим, что красно-белые идут на серии из трёх побед.

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