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Барыс — Автомобилист, результат матча 7 ноября 2024, счёт 1:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Барыс»
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В Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Сетдиков (Савицкий, Камалов) – 18:57 (5x5)     1:1 Трямкин (Обидин, Хрипунов) – 46:20 (5x5)     1:2 Лайпсик (Да Коста) – 53:38 (5x4)     1:3 Да Коста (Осипов, Мэйсек) – 58:31 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 19-й минуте первого периода Никита Сетдиков с передач Кирилла Савицкого и Никиты Камалова открыл счёт во встрече.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На седьмой минуте третьего периода Никита Трямкин сделал счёт равным. На 14-й минуте периода Брендан Лайпсик с передачи Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. В конце игры Стефан Да Коста установил окончательный счёт во встрече.

В следующем матче «Барыс» встретится с «Нефтехимиком» в гостях. Игра состоится 11 ноября. «Автомобилист» свой следующий матч проведёт в Хабаровске с местным «Амуром» 9 ноября.

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