«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Барыс»

В Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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На 19-й минуте первого периода Никита Сетдиков с передач Кирилла Савицкого и Никиты Камалова открыл счёт во встрече.
Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На седьмой минуте третьего периода Никита Трямкин сделал счёт равным. На 14-й минуте периода Брендан Лайпсик с передачи Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. В конце игры Стефан Да Коста установил окончательный счёт во встрече.
В следующем матче «Барыс» встретится с «Нефтехимиком» в гостях. Игра состоится 11 ноября. «Автомобилист» свой следующий матч проведёт в Хабаровске с местным «Амуром» 9 ноября.
- 7 ноября 2024
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