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Матвей Мичков пропустит ближайший матч «Филадельфии Флайерз»

Матвей Мичков пропустит ближайший матч «Филадельфии Флайерз»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков по решению тренера пропустит ближайший матч. «Лётчики» в ночь на 8 ноября сыграют в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19-летний Мичков в 13 матчах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных баллов, набрав 10 очков. Мичков уходит со льда без заброшенных шайб последние пять матчей чемпионата.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 19 встреч, в которых набрала девять баллов. Подопечные Джона Тортореллы занимают последнее, 16 место, в турнирной таблице Восточной конференции.

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