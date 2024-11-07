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Джон Торторелла прокомментировал решение не заявлять Мичкова на игру «Филадельфии»

Джон Торторелла прокомментировал решение не заявлять Мичкова на игру «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла объяснил пропуск российским нападающим Матвеем Мичковым ближайшего матча «лётчиков» с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это всего лишь часть процесса, мы пытаемся ему помочь», — приводит слова Тортореллы журналист Чарли О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.

19-летний Мичков в 13 встречах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав 10 очков. Мичков уходит со льда без заброшенных шайб последние пять матчей чемпионата.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 19 встреч, в которых набрала девять очков. Подопечные Джона Тортореллы занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.

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