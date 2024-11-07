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Матвей Мичков впервые в карьере остался в запасе на матч НХЛ

Матвей Мичков впервые в карьере остался в запасе на матч НХЛ
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков впервые в карьере остался в запасе на матч НХЛ. Напомним, игру с «Тампа-Бэй Лайтнинг» форвард пропустит по решению главного тренера «лётчиков» Джона Тортореллы.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

19-летний Мичков в 13 матчах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав 10 очков. Матвей уходит со льда без заброшенных шайб последние пять матчей чемпионата.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 19 встреч, в которых набрала девять очков. Подопечные Джона Тортореллы занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.

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