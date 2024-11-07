Матвей Мичков впервые в карьере остался в запасе на матч НХЛ

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков впервые в карьере остался в запасе на матч НХЛ. Напомним, игру с «Тампа-Бэй Лайтнинг» форвард пропустит по решению главного тренера «лётчиков» Джона Тортореллы.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

19-летний Мичков в 13 матчах НХЛ нынешнего сезона забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав 10 очков. Матвей уходит со льда без заброшенных шайб последние пять матчей чемпионата.

Напомним, «Филадельфия Флайерз» в нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 19 встреч, в которых набрала девять очков. Подопечные Джона Тортореллы занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.