Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канарейкин рассказал, что нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне

Канарейкин рассказал, что нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал гонку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Мне кажется, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в следующем году. Но с такой игрой он может и в этом сезоне побить эту планку, чем все будут очень довольны. Чтобы побить рекорд в этом сезоне, должно сложиться много факторов. Самое главное, чтобы Александр был здоров и никакие травмы ему не мешали. Мы понимаем, что такие мастера выдают серию заброшенных шайб, но бывает и безголевая засуха. Конечно, удача должна сопутствовать в завершении атак. Пусть Александр продолжает так работать и забивать.

Конечно, я не ожидал, что «Вашингтон» так хорошо начнёт сезон. Новобранцы очень качественно влились в игру команды, партнёры подобрались под Овечкина. Мы видим, что наконец есть сочетание, в котором ему комфортно работать. Наконец за несколько лет «Вашингтон» смог показать хороший старт», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

Материалы по теме
«Мчится по рельсам истории». Реакция Америки на 861-й гол Овечкина
«Мчится по рельсам истории». Реакция Америки на 861-й гол Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android