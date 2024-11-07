Канарейкин рассказал, что нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал гонку капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Мне кажется, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в следующем году. Но с такой игрой он может и в этом сезоне побить эту планку, чем все будут очень довольны. Чтобы побить рекорд в этом сезоне, должно сложиться много факторов. Самое главное, чтобы Александр был здоров и никакие травмы ему не мешали. Мы понимаем, что такие мастера выдают серию заброшенных шайб, но бывает и безголевая засуха. Конечно, удача должна сопутствовать в завершении атак. Пусть Александр продолжает так работать и забивать.

Конечно, я не ожидал, что «Вашингтон» так хорошо начнёт сезон. Новобранцы очень качественно влились в игру команды, партнёры подобрались под Овечкина. Мы видим, что наконец есть сочетание, в котором ему комфортно работать. Наконец за несколько лет «Вашингтон» смог показать хороший старт», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».