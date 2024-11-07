Александр Овечкин вошёл в топ-10 лучших снайперов НХЛ текущего сезона

В ночь с 6 на 7 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. В нынешнем сезоне это уже восьмая шайба форварда. Овечкин вошёл в топ-10 лучших снайперов нынешнего сезона, занимая 10-е место.

С лучшими бомбардирами сезона-2024/2025 НХЛ можно ознакомиться здесь. Лучшие снайперы текущего сезона НХЛ представлены здесь.

Овечкину осталось забить 34 гола, чтобы обойти Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги.