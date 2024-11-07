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СКА заменил вратаря на старте второго периода игры с «Сочи»

СКА заменил вратаря на старте второго периода игры с «Сочи»
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Сегодня, 7 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Сочи». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
0 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хафизов – 12:51 (5x5)     0:2 Тянулин (Грэм) – 20:33 (5x5)    

СКА заменил вратаря на первой минуте второго периода после второй пропущенной шайбы от гостей. Вместо Егора Заврагина в игру вступил Павел Мойсевич.

У «Сочи» заброшенными шайбами отметились Тимур Хафизов и Артур Тянулин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это будет вторая встреча между командами в текущем сезоне. В первом матче в Сочи петербургский клуб одержал победу со счётом 7:4.

СКА подошёл к этой встрече с трёхматчевой серией поражений. После 24 игр текущего сезона петербургский клуб занимает второе место в таблице Западной конференции. «Сочи» расположился на последнем месте Запада.

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